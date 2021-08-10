Экономист опроверг прогноз о необратимом ущербе для России от пандемии

Говорить о необратимом экономическом ущербе, с которым может столкнуться Россия и другие развивающиеся страны, не следует, поскольку экономический спад, вызванный коронакризисом, длился в России меньше, чем в других странах. Об этом NEWS.ru заявил экономический обозреватель Семён Новопрудский.

Пока очень сложно понять, что такое постпандемическое восстановление экономики, потому что мы видим, что пандемия и близко не кончилась, — заявил эксперт, напомнив, что нынешний уровень заражений сопоставим с тем, который отмечался в ноябре прошлого года, однако экономика и в мире, и в России начала восстанавливаться уже в разгар пандемии.

По его словам, экономический спад в России в ходе коронавирусного кризиса длился меньше, чем в других странах. Эксперт связал это со сравнительно меньшей долей малого и среднего бизнеса в ВВП и в экономике по сравнению со странами Евросоюза и США, а также с тем, что в России имел место всего один сравнительно недолгий локдаун, тогда как в Европе их было несколько. Поэтому Россию и многие развивающиеся страны нельзя отнести к самым пострадавшим от пандемии в экономическом смысле ни по каким критериям.

Понятно, что так или иначе и мы, и весь мир будут постепенно скорее приспосабливаться жить, если не удастся ничего существенно переломить с этой самой новой болезнью, <...> чем будут опять всё закрывать, какие-то вводить суперрезкие ограничения, — добавил экономист.

Он предположил, что Россия и весь мир в целом прошли пик пандемического экономического кризиса и существенного ухудшения ситуации ждать не стоит. Об этом свидетельствует возвращение долговой нагрузки россиян к допандемическому уровню, даже в условиях падения доходов.

Ранее в инвестиционной компании BlackRock заявили, что развивающиеся страны, в список которых включили и Россию, могут понести необратимый экономический ущерб из-за пандемии коронавируса. По мнению экспертов, более медленная реализация программ вакцинации может сдерживать восстановление экономики.