В АТОР назвали сроки возобновления поездок за границу

https://static.news.ru/photo/c027738a-9cbe-11ea-92fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возобновление путешествий за пределы России будет зависеть от работы посольств. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. По его словам, последние восстановят работу в обычном режиме, предположительно, 15 июня.

Если говорить о зарубежных путешествиях, здесь, конечно, всё зависит от открытия воздушного международного сообщения, открытия границ и самое главное — начала работы посольств. Мы оцениваем, что посольства откроются примерно 15 июня, — приводит его слова ТАСС.

Горин подчеркнул, что внутренний туризм стартует с 1 июня, однако заграничные поездки лучше планировать на третий квартал этого года. Среди возможных туристических направлений специалист выделил Сахалин, Чукотку, Алтай и Калининград.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам пассажиров Илья Зотов рассказал NEWS.ru, что россияне смогут начать посещение курортов с 1 июня. По его словам, в начале лета откроется большинство санаториев медицинского профиля, например, в Краснодаре, в Крыму, в Севастополе.