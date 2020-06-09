В США повысили прогноз по цене нефти Brent в 2020 году до $38,02

https://static.news.ru/photo/1fa2e360-aa77-11ea-9f9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 11,4%, до $38,02 за баррель. Это следует из отчёта Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на отметке $47,88 за баррель. На III квартал 2020 года ведомство прогнозирует дефицит нефти. Предложение сырья составит 92 млн баррелей в сутки, в то время как потребление будет на уровне 94,9 млн баррелей, говорится в документе.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года, писал NEWS.ru.