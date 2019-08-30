https://static.news.ru/photo/edb14528-caf6-11e9-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Счётная палата предлагает упорядочить обязательные неналоговые платежи, которые составляют две трети источников доходов госбюджета.

В СП отметили, что само понятие неналоговых платежей в законодательстве не закреплено, ответственность за их неуплату нормативно не предусмотрена. Это негативно отражается на платёжной дисциплине и поступлениях в бюджет.

Кроме того, эти платежи никак не систематизированы, многие из них не имеют экономического обоснования. К тому же размеры ставок по ряду платежей уже давно неактуальны.

В Минфине ранее предложили включить часть неналоговых платежей в НК РФ. В СП с этой инициативой не согласны. В ведомстве считают более целесообразным провести инвентаризацию таких платежей и оптимизировать их, а также создать реестр, порядок ведения которого будет закреплён законодательно, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что СП выступила с инициативой корректировки транспортного налога. В ведомстве считают, что повышающий коэффициент должен рассчитываться в зависимости от мощности автомобиля, а не его стоимости.