В Совфеде рассказали о разногласиях СП и Минтруда по прожиточному минимуму

https://static.news.ru/photo/23027b3a-1924-11eb-aab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что новая методика расчета прожиточного минимума в России, предложенная Минтрудом, будет обсуждаться с учётом вопросов Счётной палаты РФ.

Ранее сообщалось, что Минтруда анонсировало новую методику расчёта прожиточного минимума, в которую заложен ежегодный устойчивый рост. Однако, в Счётной палате усомнились в эффективности новой методики, сообщает «Экономика сегодня».

С 2021 года будет изменена методичка расчёта прожиточного минимума, в том числе, пенсионера. Он составит 86% величины прожиточного минимума на душу населения, который будет определяться соотношением с медианным среднедушевым доходом. Раньше она рассчитывалась на основании стоимости потребительской корзины.

Новая схема разрабатывалась на основе перспективы статистики повышения медианного дохода и средней медианной заработной платы граждан. Так появилась методика, изложенная в проекте федерального закона, в соответствии с которым МРОТ в течение нескольких лет будет определяться как 42,4% от средней медианной зарплаты, а среднедушевой доход — как 44% от среднего медианного дохода, — сообщил Рязанский.

Он добавил, что проект закона нужно ещё обсуждать, учитывать мнение всех сторон, в том числе и Счётной палаты.

Как писал NEWS.ru по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020-го снизились на 8% в годовом выражении. По итогам первого полугодия уменьшение составило 3,7%.