https://static.news.ru/photo/d7179028-3eb0-11ea-b6d1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что вся мировая экономика в настоящий момент разбалансирована. Причиной, по его мнению, являются постоянные американские санкции, что влияет на различные глобальные проекты.

Не случайно наш президент призвал страны, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН, для того, чтобы собраться и для начала обсудить вопросы <…> Если политики примут решение прекратить бессмысленную конфронтацию, то следом пойдёт и экономика, — сказал Джабаров NEWS.ru.

Также он прокомментировал экономический форум в Давосе, заявив, что из-за конфронтации между странами площадка могла «превратиться во второсортную».

Как ранее писал NEWS.ru, политолог Андрей Кортунов предположил основные темы российского выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он считает, что презентация экономистов будет посвящена достижениям РФ в сфере макроэкономики.