В Швеции высчитали срок окончания эпохи нефти

Потребление нефти в мире упадёт почти вдвое к 2050 году. К этому сроку ЕС и США хотят стать климатически нейтральными, а Китай такой же цели собирается достичь в 2060 году. Это смертный приговор для нефти, считает шведское издание Svenska Dagbladet.

Неожиданно три политических центра мира — ЕС, США и Китай — двинулись в одном направлении. Мотивация «мы хотим спасти мир» сменилась мотивацией «мы хотим быть конкурентоспособными», — отмечает издание.

Оно приводит мнение главного аналитика отдела экологичных финансов Nordea Тины Сальтведт, которая уверена, что спрос на нефть достигнет пика между 2025 и 2030 годами.

Опрошенные изданием аналитики заявили, что затем начнётся снижение потребления сырья, упадёт производство. Цена на нефть в тот момент окажется ниже $60 за баррель, подчеркнули они.

Ранее стало известно, что мир снизит потребление углеводородов через 10 лет. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, из-за этого перед Россией стоят большие вызовы. Из-за того, что потребление углеводородов становится всё меньше, меняется структура энергетических источников. При этом Россию ждёт двойной удар от падения спроса на нефть.