В Счётной палате РФ заявили о необходимости налоговой амнистии по штрафам

https://static.news.ru/photo/1112c3c2-9eee-11ea-ba29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует необходимость снизить в России налоги на имущество и провести налоговую амнистию по штрафам, считает аудитор Счётной палаты Данил Шилков.

Налоговая нагрузка на труд в России по-прежнему высока, несмотря на снижение ставки страховых взносов для предприятий малого бизнеса с 30% до 15% на зарплату, превышающую МРОТ, отметил аудитор. Счётная палата видит со стороны предпринимателей запрос на снижение налогов.

В том числе в части снижения ставки земельного налога и налога на имущество, проведения амнистии по налоговым штрафам, начисленным в 2020 году, и рассмотреть возможность создания фондов из тех налогов, которые предприятие уплатило в 2019 году, для выдачи беспроцентных ссуд, — цитирует Шилкова РИА Новости.

Аудитор предупредил о рисках, которые может повлечь за собой сохранение имеющихся экономических противоречий в системе налогообложения. Так, по его мнению, введение непродуманных регулятивных правил работы после снятия введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений приведёт к уходу заметной части бизнеса, особенно малого, в тень.

На данный момент Счётная палата не проводила исследований по оценке объёма существующего в тени малого бизнеса.

Как писал NEWS.ru ранее, российские сенаторы предложили компенсировать торговым центрам потери, понесённые в связи с предоставлением льгот арендаторам — субъектам малого бизнеса, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям. Инициатива включена в перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития экономики и социальной сферы в новых условиях.