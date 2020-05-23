Сенаторы предложили возместить ТЦ потерю арендной платы

Российские сенаторы предложили компенсировать торговым центрам потери, понесённые в связи с предоставлением льгот арендаторам — субъектам малого бизнеса, микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям.
Инициатива включена в перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Для её реализации в Совфеде предложили Минфину и МЭР разработать соответствующий нормативный акт правительства,
Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили освободить представителей малого и среднего бизнеса из отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии, от штрафов при досрочном расторжении договора аренды. Соответствующую поправку в проект закона о развитии экономики и предотвращении негативных последствий пандемии подготовил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. В случае принятия она будет действовать в течение одного года.
Добавьте наши новости в избранные источники