https://static.news.ru/photo/12ab6692-6750-11ea-8c6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дефицит продуктов не грозит России даже на фоне повышения спроса из-за распространения короновируса. Рынок больше беспокоит падающий по отношению к доллару курс рубля.

Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрий Востриков. По его словам, производство продовольствия в стране превосходит потребление, сообщает РИА Новости.

Мы ограничены платёжеспособным спросом населения, поэтому у нас достаточно запасов, — отметил Востриков.

Он добавил, что лишь некоторые ретейлеры запросили дополнительные, сверх плана, объёмы поставок. А вот интернет-магазины работают с перегрузкой. Их рост продаж объясняется временной скупкой некоторых видов долгохранящихся продуктов. Она не будет долгой, уверен исполнительный директор Руспродсоюза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крупнейшие торговые сети России зафиксировали скачок спроса на крупы, макароны, консервы, моющие средства и другие товары длительного хранения. Ретейлеры связали происходящее с паникой из-за коронавируса и обвала рубля. Все ретейлеры опровергли возможность дефицита товаров и введения ограничений для покупателей. Компании начали закупать больше товаров первой необходимости на волне возросшего спроса.