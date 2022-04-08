В России выявили новую схему махинаций застройщиков с эскроу-счетами

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ обратился в Генпрокуратуру с просьбой пресечь махинации девелоперов с эскроу-счетами. Чтобы предотвратить реализацию мошеннической схемы с деньгами дольщиков, предлагается проводить проверку застройщика, если порядка 10% квартир в его новостройке проданы по цене ниже рыночной более чем на 20%, пишут «Известия».

Депутаты просят надзорное ведомство «проработать механизм», который не позволит допустить злоупотребления уступками права требования со стороны застройщиков. Новая схема мошенничества заключается в том, что застройщик продаёт часть квартир аффилированным структурам по цене ниже рыночной. А они перепродают их покупателям по завышенной цене.

В этом случае на эскроу-счетах замораживается только та сумма, которую заплатили аффилированые компании, остальные средства получает застройщик. В случае же его банкротства вложившиеся в стройку люди недополучают деньги.

В обращении отмечается, что за последнее время был зафиксирован рост числа жалоб на вышеописанные случаи.

Ранее глава Министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что цены на новостройки будут зависеть от деятельности «конкретных предприятий». Рост стоимости стройматериалов получилось остановить, дальше в дело включается рыночная система, объяснил он.