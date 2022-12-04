В России вырос спрос на украшение елок и новогодние фотосессии «Известия»: спрос на необычные новогодние услуги вырос среди россиян в ноябре

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спрос на необычные новогодние услуги среди россиян вырос в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с желанием сэкономить в условиях нестабильности и тягой к положительным эмоциям, пишут «Известия».

По данным маркетплейса услуг YouDo и сервиса «Авито Услуги», спрос на украшение дома или елки в ноябре вырос на 16% по отношению к октябрю и на 6% по сравнению с ноябрем прошлого года. На 8% вырос интерес к новогодним фотосессиям, также вырос и средний чек на съемку. Отмечается рост интереса мастер-классам по изготовлению игрушек и аренде елок.

Среди необычных запросов — поиск специалиста, готового вырезать снежинки или распутать гирлянду. Компании стали чаще искать курьеров по доставке живых новогодних елок, декораторов для оформления офисов и входных групп. У частных пользователей вырос спрос на тех, кто украсит их новогоднюю елку или декорирует дом.

В Санкт-Петербурге увеличение активности по поиску предновогодних помощников вырос на 6% по сравнению с прошлым годом, в Нижнем Новгороде — 4%, в Краснодаре такой рост составил 5%, в Казани — 3%, в Екатеринбурге — 2%.

Средний чек в Москве по указанной категории в Москве составил 3304 рубля, тогда как в октябре средняя стоимость задания составляла 3494 рубля. Некоторые заказчики готовы заплатить до 100 тысяч рублей за украшение фасада загородного дома гирляндами.

Специалисты по срочному вырезанию снежинок диаметром 15 см востребованы для украшения кабинетов в школах, вознаграждение за эту услугу стоит до 1250 рублей.

В четыре раза вырос спрос на услуги по изготовлению игрушек на заказ и мастер-классы по созданию декора — объявлений об этом стало на 88% больше. Средняя стоимость услуги зависит от материала изготовления: деревянные шарики будут стоить до 500 рублей за штуку, новогодний венок на дверь из натуральных материалов — около 1000 рублей.

Спрос на аренду новогодней елки в ноябре вырос почти в 2,5 раза, на 146%. Количество предложение от арендодателей увеличилось на 65%. Средняя цена за аренду составляет 100 рублей в стуки или 1000 рублей за две недели.

Рост спроса на новогодние фотосессии вырос на 8% относительно ноября прошлого года. Люди ищут фотографов как для фотосессий семей и детей, так и для новогодних корпоративов. Средний чек по этой услуге в Москве составляет 6032 рубля.

Ранее сообщалось, что спрос на Дедов Морозов и Снегурочек, по данным маркетплейса услуг YouDo в ноябре на 12% вырос спрос на Дедов Морозов и Снегурочек. В то же время сервис по поиску специалистов «Профи» зафиксировал рост спроса на сказочных персонажей на 32%.