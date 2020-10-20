В России впервые с начала пандемии коронавируса сократилась безработица

https://static.news.ru/photo/0e78d9cc-12f6-11eb-b4b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показатель безработицы в России в сентябре снизился до 6,3% с августовских 6,4%. Общее число граждан, зарегистрированных на бирже труда составило 3,7 млн.

Об этом свидетельствуют данные Росстата. Снижение показателя общей безработицы в стране отмечается впервые за время пандемии коронавирусной инфекции. В январе безработица была на уровне 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле — 5,8%, в мае — 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3%.

Показатель безработицы не превышал 5% с февраля 2018 года. 6% последний раз отмечались в 2016 году.

В сентябре 2020 года количество безработных в абсолютным выражении составило 4,8 млн человек, что превышает число людей, вставших на биржу труда. 3,3 млн человек получали пособие по безработице. В сентябре 2019 года Росстат насчитывал в России 666 тысяч человек, зарегистрированных на бирже труда. Таким образом, за год этот показатель увеличился более чем в пять раз.

Росстат при изучении занятости использует методолологию, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал её и был готов приступить к ней.

Как сообщал NEWS.ru, российское правительство намерено дополнительно выделить 35 млрд рублей на поддержку безработных граждан.