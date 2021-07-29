В России резко упала полная стоимость ипотеки

Полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке в России достигла исторически минимальных 8,5% годовых. Об этом свидетельствуют данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ), располагающего информацией о 97% заёмщиков на отечественном рынке.

Отмечается, что на таком низком уровне ПСК находилась только в марте текущего года. На тот момент ключевая ставка Центробанка РФ составляла 4,25% годовых. Сейчас этот показатель достиг 6,5%.

ПСК рассчитывается банками с учётом основной суммы долга, а также процентов по кредиту и платежей третьим лицам, включая отчисления в страховые компании. Полная стоимость кредита отражает реальную стоимость ссуды для конечного потребителя.

В апреле 2021 года ПСК по ипотеке составляла 8,7% годовых, в мае этот показатель незначительно поднялся вверх и достиг отметки 8,8%. По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, падение полной кредитной стоимости в прошлом месяце связано с завершением действия льготной ипотечной программы «Господдержка 2020» по приобретению жилья в новостройках.

Однако эксперт предположил, что уже к концу следующего года этот показатель вновь начнёт расти вслед за повышением ключевой ставки ЦБ. Этот прогноз разделили и в ВТБ.

Банковские эксперты подсчитали, что во второй половине июня (незадолго до изменений в льготной программе) средненедельный объём выдачи ипотечных ссуд клиентам превысил 2000 кредитов на общую сумму 8,6 млрд рублей. В начале же прошлого месяца данные показатели составляли около 1400 ссуд и 5,5 млрд рублей соответственно. Эта разница и привела к временному снижению ипотечных ставок.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотечного кредита в России вырос в июне на 6,3%, до отметки в 3,25 млн рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, с начала года этот показатель увеличился на 16,2%.