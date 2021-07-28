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В России появится новый лоукостер

12:10, 28 июля 2021
В России появится новый лоукостер Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Авиакомпания S7 объявила о грядущем запуске нового лоукостера к июлю 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу совета директоров и основного акционера авиакомпании Татьяну Филёву.

По её словам, это будет отдельный от S7 перевозчик на базе компании «Глобус». Название нового лоукостера Филёва не сказала. Она уточнила, что на его создание потратят 2,5-3 млрд рублей, которые окупятся в течение четырёх лет. S7 Group уже изучила показатель по доступности полётов из региональных городов. 

Сейчас единственным лоукостером в России остаётся авиакомпания «Победа», входящая в состав группы компаний «Аэрофлот». Ранее о намерении создать ещё один лоукостер заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, новый лоукостер поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки. Вместе с руководителем Росавиации Александром Нерадько Савельев поручил российским авиакомпаниям подготовить соответствующие предложения.

Кроме того, авиакомпания Red Wings заявила о намерении создать новое подразделение, которое будет заниматься низкобюджетными перевозками в регионах. Соответствующее письмо с просьбой поддержать заявку на субсидирование новых рейсов направлено  в администрации Челябинской, Свердловской областей и Пермского края. В регионах планируется задействовать самолёты SSJ (Sukhoi Superjet). На субсидии 266 региональных маршрутов потратят 7,7 млрд рублей.

Вместе с тем в ближайшее время появление таких компаний вряд ли возможно. Как пояснял Нерадько, чтобы инвесторы были заинтересованы в создании лоукостеров, для начала необходимо восстановить объём гражданских перевозок до уровня, зафиксированного до пандемии коронавируса.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также высказался в поддержку увеличения в России авиакомпаний-лоукостеров. 

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