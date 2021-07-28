В России появится новый лоукостер

Авиакомпания S7 объявила о грядущем запуске нового лоукостера к июлю 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу совета директоров и основного акционера авиакомпании Татьяну Филёву.

По её словам, это будет отдельный от S7 перевозчик на базе компании «Глобус». Название нового лоукостера Филёва не сказала. Она уточнила , что на его создание потратят 2,5-3 млрд рублей, которые окупятся в течение четырёх лет. S7 Group уже изучила показатель по доступности полётов из региональных городов.

Сейчас единственным лоукостером в России остаётся авиакомпания «Победа», входящая в состав группы компаний «Аэрофлот». Ранее о намерении создать ещё один лоукостер заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, новый лоукостер поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки. Вместе с руководителем Росавиации Александром Нерадько Савельев поручил российским авиакомпаниям подготовить соответствующие предложения.

Кроме того, авиакомпания Red Wings заявила о намерении создать новое подразделение, которое будет заниматься низкобюджетными перевозками в регионах. Соответствующее письмо с просьбой поддержать заявку на субсидирование новых рейсов направлено в администрации Челябинской, Свердловской областей и Пермского края. В регионах планируется задействовать самолёты SSJ (Sukhoi Superjet). На субсидии 266 региональных маршрутов потратят 7,7 млрд рублей.

Вместе с тем в ближайшее время появление таких компаний вряд ли возможно. Как пояснял Нерадько, чтобы инвесторы были заинтересованы в создании лоукостеров, для начала необходимо восстановить объём гражданских перевозок до уровня, зафиксированного до пандемии коронавируса.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также высказался в поддержку увеличения в России авиакомпаний-лоукостеров.