В России подорожал сахар и подешевела гречка

https://static.news.ru/photo/8f8fa7e4-f2c0-11ea-8295-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на сахар в РФ в период с 1 по 7 сентября продолжил ускоряться. В то же время подешевели рис, пшено и гречка.

Об этом свидетельствуют данные Росстата. За указанный период сахар подорожал на 1%, в 14 регионах этот продукт прибавил в цене 2% и больше, в Адыгее и Дагестане отмечены рекордные значения роста стоимости — 5,6% и 4%. В Иркутской и Еврейской автономной областях сахар-песок подешевел на 0,7%. Неделей ранее, с 25 по 31 августа, сахар в России подорожал на 0,6%.

Цены на гречку за неделю с 1 по 7 сентября снизились на 0,4% после периода «застоя» неделей ранее. Рис подешевел на 0,3% (неделей ранее — на 0,1%), стоимость пшена снизилась на 0,4% (0,2% в предыдущую неделю). Чёрный байховый чай стал дешевле в среднем на 0,2%, неделей ранее цена на него не менялась.

С 1 по 7 сентября прибавили в цене печенье и подсолнечное масло (0,3%), пшеничный хлеб (0,2%), говядина, мороженая неразделанная рыба, мясные консервы, сычужный сыр, пастеризованное молоко, сливочное масло, сметана и карамель (всё на 0,1%). Соль и куриное мясо стали дешевле на 0,3%, свинина, яйца и варёно-копчёная колбаса — на 0,2%.

Снизилась стоимость плодоовощной продукции (на 3,1%). Значительнее всего подешевел картофель — на 5,4%. Морковь потеряла в цене 4,6%, яблоки — 3,6%, капуста — 3,4%, репчатый лук — 2,7%, помидоры — 0,5%, огурцы — 0,4%.

Как писал NEWS.ru, в августе в Минсельхозе предложили увеличить площади посевов гречки, чтобы стабилизировать цены на неё.