В России планируют увеличить размер маткапитала

https://static.news.ru/photo/75e0d8d4-b523-11ea-9c7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер материнского капитала на первенца может вырасти до 485 282 рублей в 2021 году, до 504 693 рублей — в 2021-м и до 524 881 рубля в 2023 году. Это следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов. В текущем году за рождение первого ребёнка семьям выплачивают по 466 617 рублей.

Увеличится также размер выплат за рождение в семьях вторых детей. Так, в 2020 году размер маткапитала за второго ребёнка составляет 616 617 рублей. В 2021 году он увеличится до 641 282 рублей, в 2022-м — до 666 933 рублей, в 2023-м — до 693 610 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Пенсионного фонда.

Согласно документу, расходы на предоставление материнского капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей, а также с учётом инфляции (4% ежегодно).

Как писал NEWS.ru, сертификат на материнский капитал с 15 апреля в РФ оформляется автоматически после рождения ребёнка. Если мать ребёнка оформлена на портале госуслуг, то она получит уведомление о выдаче сертификата в личном кабинете и на телефон, который указан в контактных данных. Если родитель не оформлен на портале госуслуг или по каким-то причинам запись о рождении не попала в Единый реестр ЗАГС, то мать ребёнка должна самостоятельно оформить сертификат в ПФР и МФЦ. Сроки выдачи сертификата уменьшились до пяти дней, а рассмотрение заявлений на получение маткапитала — до 10 дней. За две недели в беззаявительном порядке сертификат на маткапитал оформили около 50 тысяч российских семей.

Закон о расширении программы материнского капитала начал действовать с 1 января 2020 года. Инициированный президентом РФ Владимиром Путиным закон предоставил право на получение маткапитала семьям, в которых родился либо был усыновлён первый ребёнок.