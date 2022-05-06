В России назвали способ решить проблемы с полупроводниками В «Сколтехе» заявили, что серый импорт обеспечит поставки полупроводников в Россию

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Проблему с полупроводниками и электроникой в России после ухода иностранных компаний способны решить поставки в обход официальных изготовителей, заявил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Александр Сиволобов. По его словам, через Россию проходит множество логистических цепочек иностранных компаний, чем можно воспользоваться, сообщает РИА Новости.

Эксперт выразил сомнения, что производители станут открыто рисковать поставками в Россию.

В текущих условиях основной формой поставок станет серый импорт, максимально защищённый от публичности и возможности отслеживания через открытые реестры, — пояснил Сиволобов.

Он уточнил, что производителю будет довольно сложно отследить товар, который поставляется по наработанным логистическим цепочкам. Также для покупателей серых товаров в мире существуют специализированные рынки, добавил эксперт.

Конечно, объёмы таких поставок будут ощутимо меньше, чем раньше, цены вырастут на размер комиссии, товарный ассортимент сузится, а техническая поддержка и гарантийные обязательства станут головной болью покупателей. В то же время полностью перекрыть такой канал невозможно, — подчеркнул Сиволобов.

Ранее стало известно, что параллельный импорт позволит сдерживать рост цен на иностранную продукцию в России. Это произойдёт благодаря конкуренции со стороны неофициальных поставщиков за ввоз продукции в страну. Такое мнение высказали в пресс-службе Минпромторга РФ. В ведомстве также уточнили, что в настоящее время перечень товаров для параллельного импорта находится на регистрации в Министерстве юстиции.