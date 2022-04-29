В Минопромторге рассказали о пользе параллельного импорта Минпромторг РФ: параллельный импорт сдержит рост цен на иностранную продукцию

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Параллельный импорт позволит сдерживать рост цен на иностранную продукцию в России. Это произойдёт благодаря конкуренции со стороны неофициальных поставщиков за ввоз продукции в страну. Такое мнение высказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

Наличие конкуренции в поставках продукции на внутренний рынок со стороны неофициальных импортёров позволит не только насытить рынок, но и сдержать рост стоимости импортируемой продукции, — сообщили в министерстве, отвечая на вопрос о влиянии легализации параллельного импорта на ценник товаров.

В министерстве также уточнили, что в настоящее время перечень товаров для параллельного импорта находится на регистрации в Министерстве юстиции, после этого его опубликуют на сайте Минпромторга.

Ранее глава министерства Денис Мантуров сообщал, что перечень товаров для параллельного импорта может корректироваться, расширяться или сужаться — в зависимости от решений иностранных компаний о работе в России.

Правительство России легализовало так называемый параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя, в марте. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.

Также сообщалось, что Минцифры предлагает отменить штрафы за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которых не предустановлено отечественное ПО.