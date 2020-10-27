В России на треть увеличился импорт чеснока и имбиря

https://static.news.ru/photo/3473e958-185c-11eb-abb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объёмы ввоза чеснока и имбиря в Россию с 1 января по 25 октября вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора со ссылкой на данные, опубликованные информационной системой «Аргус-Фито».

За неполные десять месяцев в Россию ввезли 10,4 тыс. тонн имбиря, что на 36% больше, чем было поставлено к этому времени в 2019 году (6,6 тыс. тонн).

Более 50% от всего объёма импорта имбиря в этом году было ввезено в марте— апреле, — говорится в сообщении ведомства.

Импорт чеснока вырос до 59,1 тыс. тонн — на 25%. Особенно интенсивный прирост также наблюдался в марте — апреле, а в начале лета фиксировалось небольшое сокращение поставок.

Как писал NEWS.ru, ранее иммунолог Марина Аплетаева заявила, что имбирь, чеснок и лимон сами по себе не могут служить средством укрепления иммунитета. Она отметила, что для крепкого иммунитета необходимо заниматься физической активностью, правильно питаться и придерживаться здорового образа жизни.