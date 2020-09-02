Иммунолог пояснила, могут ли лимон, имбирь и чеснок укрепить иммунитет

Врач-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, как укрепить иммунитет и могут ли в этом помочь лимон, имбирь и чеснок.
Она отметила, что для крепкого иммунитета необходимо заниматься физической активностью и правильно питаться. В качестве профилактики будет лучшим средством придерживаться здорового образа жизни, считает Марина Аплетаева.
По словам врача, такие средства, как лимон, имбирь и чеснок не могут служить укрепляющими иммунитет и дать полноценную гарантию того, что человек не заболеет,
Врач посоветовала чаще находиться на свежем воздухе, ходить пешком и избегать контактов с больными людьми. Также Марина Аплетаева рекомендовала сделать прививку от гриппа.
Как писал NEWS.ru ранее, на заводе в Стерлитамаке всем рабочим выдали имбирь, чеснок, лимон и мёд для поддержания иммунитета в период пандемии коронавируса. Работникам также выдали «Белизну», маски, перчатки, витамины. Кроме того, на заводе повесили ионизаторы воздуха, а также компенсировали проезд на транспорте.
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