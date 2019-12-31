https://static.news.ru/photo/769cf152-2c68-11ea-89d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 января 2020 года в России повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди.

Теперь минимальная стоимость 0,5 литра водки будет 230 рублей (вместо 215 рублей), цена коньяка повысится с 388 рублей до 433 рублей, на бренди — до 315 рублей с 307 рублей, пишет «Интерфакс».

Повысить минимальную розничную цену на водку Минфину предложил Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), обосновав это повышением акциза на чистый спирт, а также ростом цен на пшеницу и стекло.

Ранее NEWS.ru писал о повышении ставки акциза на сигареты и другие табачные изделия с 1 января 2020 года. Теперь она поднята на 4%, до 1966 рублей за 1 тыс. штук, плюс 14,5% расчётной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены.