В каком состоянии находится экономика России, как развивается бизнес-образование, и какие навыки нужны для управленцев в «цифровую эру». На эти и другие вопросы в интервью NEWS.ru ответил заслуженный экономист, декан факультета «Высшая школа корпоративного управления» РАНХиГС Сергей Календжян.

— Сергей Оганович, как вы оцениваете текущую экономическую ситуацию в России?

— Положение в экономике на данный момент можно назвать стабильным, но при нынешних темпах роста 0,5-2 % в год нет возможности успешно реализовать приоритетные национальные проекты. Чтобы решить острые социально-экономические и экологические проблемы, в частности преодолеть бедность и высокую смертность, этот показатель должен составлять более 3-4%. При низких темпах роста экономики средств на развитие здравоохранения и образования хватать не будет, а основные имеющиеся ресурсы пойдут на оборону.

Для экономического роста нужны инвестиции. К сожалению, госмонополии и крупнейшие компании с государственным участием не вносят свой достойный вклад в инвестиционную копилку страны. Необходимо более энергично освобождать малый и средний бизнес от налоговых и административных перегрузок, обеспечить систему реальной защиты честных предпринимателей в стране. Существенного экономического роста в стране можно добиться, когда они станут уважаемыми гражданами и будут взаимодействовать с властью по принципу «win-win», который подразумевает, что происходящим удовлетворена как одна, так и вторая сторона.

— Высшей школе корпоративного управления РАНХиГС недавно исполнилось 25 лет. Что она сегодня из себя представляет?

— ВШКУ РАНХиГС — это конкурентоспособная бизнес-школа полного цикла с высокой степенью устойчивости и эффективности. У нас есть ряд международных аккредитаций, в том числе АМВА. В настоящее время ВШКУ проходит аккредитацию AACSB.

Устойчивость школы достигается за счёт того, что мы последовательно внедряем принципы евроменеджмента и делегирования полномочий не только в компании наших слушателей, но и внутри неё. Как бизнес-школа мы в первую очередь представлены программами МВА (одна из старейших с стране), ЕМВА (ежегодно проводит семинары- стажировки на базе Академии экономики и управления afw в Германии) и DBA (первая в России получила аккредитацию АМВА). ВШКУ также располагает многообразием программ корпоративного обучения и проводит ряд президентских программ.

Быстрыми темпами у нас развиваются программы магистратуры и бакалавриата. В 2020 году мы рассчитываем запустить новую англоязычную программу «Глобальная логистика и управление цепями поставок» с Лондонским университетом. Учеба будет организована с использованием как цифровых, так и традиционных образовательных технологий.

— Можно ли применить европейский опыт управления в России? И что такое система евроменеджмента?

— Наша бизнес-школа в течение 25 лет продвигает основы евроменеджмента в компании России и стран Евразийского экономического союза. Нам удалось издать 17 российско-немецких учебников, которые раскрывают главные аспекты современного менеджмента европейских (в первую очередь немецких) компаний. Соответствующие модули интегрированы во все программы ВШКУ, и мы проводим очень успешное дистанционное обучение на их основе. Практически все выпускники школы используют у себя в компаниях модель делегирования полномочий и ответственности. Мы проводим конкурсы по практике применения евроменеджмента в компаниях наших выпускников. Нам удалось провести более 60 стажировок в Германии с посещением лучшим компаний как этой страны, так и Европы и мира в своей области специализации. Стоит отметить, что мы не сталкивались с фрустрацией наших слушателей при изучении учебников по евроменеджменту.

— Что можно сказать о состоянии бизнес-образования в России? Чему учат бизнесменов?

— В целом российское бизнес-образование выдержало все вызовы отечественной экономики и развивается успешно. Передовые российские школы получают международные аккредитации, вовлекаются в международные проекты и программы. Укрепляется сектор корпоративных университетов. С учетом налоговых преимуществ очень быстро растут частные учебно-консультационные центры различных специализаций. Некоторые из них выходят на уровень бизнес-школ и проводят программы МВА. Есть ряд частных традиционных бизнес-школ, которые уже много лет присутствуют на рынке. Поэтому подобные образовательные учреждения при государственных университетах и академиях находятся под усиливающимся давлением более гибко работающих и менее регламентированных и не бюрократических частных учебных структур. Вторые побеждают в ценовой конкуренции.

ВШКУ РАНХиГС проводит реструктуризацию флагманских программ МВА, ЕМВА и DBA. В них появляется цифровой формат и новые модули, которые отвечают современным тенденциям трансформации бизнеса. Мы затрагиваем темы, которые выпадают из поля зрения корпоративных университетов и к нам идут те, кто нуждается в учебно-консультационных услугах.

Пресс-служба РАНХиГС

Слушателями флагманских программ обычно являются люди, которые достигли определенного успеха в собственном бизнесе или же в качестве управленцев. Наша задача помочь стать крайне успешными, раскрыть в полной мере талант, существенно повысить управленческие знания и навыки и в итоге стать более эффективными собственниками или топ-менеджерами.

— На Гайдаровском форуме вы участвуете в экспертной дискуссии о цифровых экосистемах в корпорациях. Насколько важна цифровизация для бизнеса, какие навыки нужны для управленцев в «цифровую эру»?

— Понятно, что цифровая трансформация затронет все виды бизнеса и компании всех масштабов. Конечно, локомотивом построения цифровых экосистем становятся большие корпорации, у которых есть достаточные ресурсы. Однако выживут далеко не все. Как показывает исследование Гарвардской бизнес школы, продолжительность жизни крупнейших компаний существенно сокращается. Теперь действует жёсткая альтернатива: меняешься и находишь место в новом цифровом пространстве бизнеса или уходишь с рынка навсегда. Конечно, если есть силы и средства, то компания может построить свою экосистему.

Однако на сегодняшний день создаются новые электронные средства для массового вхождения в новый мир цифровой экономики малых и средних компаний. Как предсказывает создатель Facebook Марк Цукерберг, на основе новой платформы, которую будет создавать его благотворительный фонд, молодые предприниматели и молодые ученые смогут успешно конкурировать с крупными компаниями и входить в эффективные экосистемы на равных с другими участниками или же создавать свои.

Перед ВШКУ тоже возникает цифровой вызов: как перестроить учебные программы, каким навыкам обучать слушателей поколения «миллениума». Поэтому сразу после Гайдаровского форума бизнес-школа запускает программу уровня пост-DBA «Корпоративное управление в цифровую эпоху». Мы рассчитываем на то, что на ней будут учиться профессионалы, которые отвечают за трансформацию корпоративного управления и создание цифровых экосистем крупных компаний.

Хочу отметить, что в новых условиях на ряду со специфическими профессиональными знаниями в цифровой сфере будут крайне востребованы навыки soft-менеджмента: умение управлять умными людьми, способность творческого и критического мышления, делегирование полномочий и командная работа.