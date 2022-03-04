В кабмине назвали варианты развития отношений РФ с иностранными компаниями

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов предложил три варианта развития взаимоотношений РФ с иностранными компаниями на фоне экономической ситуации и санкционной политики ряда государств в отношении Москвы. Правительство всегда исходило из необходимости конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения обязательств, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Первый вариант заключается в том, что компания продолжает полноценную работу в России, обеспечивая поставку сырья, материалов и комплектующих и выполняя обязательства перед сотрудниками. Во втором случае иностранные акционеры передадут свою долю под управление местных партнёров, чтобы в будущем вернуться на российский рынок. По словам Белоусова, ряд инвесторов уже воспользовались этой возможностью.

Третий вариант предусматривает окончательное прекращение работы компании в России, после чего будет закрыто производство и уволены сотрудники. В таком случае предприятие будут закрывать посредством процедуры ускоренного банкротства.

Мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, — подчеркнул Белоусов.

Аналитики отмечают, что приостановка работы в России крупнейших иностранных ретейлеров может обернуться для торговых сетей крупными финансовыми потерями, а для ТЦ — закрытием 40–50% магазинов. По их словам, собственники будут стремиться найти замену среди российских, китайских и турецких ретейлеров, но вряд ли это получится сделать быстро.