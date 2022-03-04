В кабмине назвали варианты развития отношений РФ с иностранными компаниями

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов предложил три варианта развития взаимоотношений РФ с иностранными компаниями на фоне экономической ситуации и санкционной политики ряда государств в отношении Москвы. Правительство всегда исходило из необходимости конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения обязательств, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Первый вариант
Третий вариант предусматривает окончательное прекращение работы компании в России, после чего будет закрыто производство и уволены сотрудники. В таком случае предприятие будут закрывать посредством процедуры ускоренного банкротства.
Мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, — подчеркнул Белоусов.
Аналитики отмечают, что приостановка работы в России крупнейших иностранных ретейлеров может обернуться для торговых сетей крупными финансовыми потерями, а для ТЦ — закрытием 40–50% магазинов. По их словам, собственники будут стремиться найти замену среди российских, китайских и турецких ретейлеров, но вряд ли это получится сделать быстро.