В ОПЕК назвали дату стабилизации мирового рынка нефти

https://static.news.ru/photo/8d2fa690-9143-11ea-a27d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой рынок нефти стабилизируется во второй половине 2020 года благодаря снятию во многих странах ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

Очень оптимистично настроен по поводу восстановления баланса на рынке нефти во второй половине этого года. Постепенное снятие ограничительных мер, начавшееся в странах Азии и Европы и в скором времени ожидающееся в Америке, будет сопровождаться восстановлением спроса, — цитирует чиновника портал TSA.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44, писал NEWS.ru.