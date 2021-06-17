В Москве вырос спрос на квартиры в новостройках

https://static.news.ru/photo/11329faa-cf51-11eb-8be0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала года в Москве зафиксировали более 55 тысяч договоров участия в долевом строительстве. Это на 64% больше прошлогодних показателей. Об этом пишет РБК.

В Москве с начала года отмечен высокий рост сделок с недвижимостью в сфере новостроек. За январь-май на рынке оформили около 36 тысяч договоров участия в долевом строительстве. Также на рынке нежилой недвижимости за первые пять месяцев зафиксировали около 19 тысяч договоров. Это на 46% и 116% больше аналогичных показателей прошлого года.

Несмотря на рост показателей по сделкам, сегмент коммерческой недвижимости просел в 1,3 раза. Количество договоров в аналогичном периоде по сравнению с 2020 годом снизилось с 4,5 тысяч до 3,5 тысяч, — сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Кроме того, в ближайшее время участники рынка отреагируют на повышение ключевой ставки Центробанка, и июньские показатели должны быть другими.

Ранее стало известно, что счётная палата предложила изменить условия льготной ипотеки. Авторы инициативы предложили ввести ограничения, разрешив участие в ней лишь для россиян, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо оставить такую возможность для всех, однако сделать её однократной.