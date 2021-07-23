В Минфине США сообщили об угрозе дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила конгресс о том, что её ведомство в ближайшее время должно будет принять чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта, если верхний предел госдолга так и не будет поднят. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Период времени, в течение которого могут длиться чрезвычайные меры, подвержен неопределённости из-за множества факторов, в том числе проблем с прогнозированием платежей на несколько месяцев вперёд, — отметила глава ведомства.

Если правительство США так и продолжит бездействовать, отметила министр, то уровень государственного долга уже к 1 августа приблизится к максимально возможной величине, установленной законодательно.

При этом если потолок госдолга всё-таки будет увеличен, то к 1 октября 2021 года возможности правительства выплачивать долговые обязательства будут крайне ограниченны, так как на этот период времени запланированы серьёзные бюджетные траты, кроме того, именно тогда начинается новый финансовый год в стране.

Также Йеллен сообщила, что США ещё никогда не объявляли дефолт по своим долгам. Однако история, произошедшая в 2011 году, ясно дала понять, что даже возможная угроза дефолта может создать хаос. Тогда отказ республиканцев от повышения уровня государственного долга привёл к тому, что кредитный рейтинг США впервые за всю историю был понижен, это, в свою очередь, расстроило многие финансовые рынки.

Ранее стало известно, что управление Конгресса США по бюджету представит возможные оценки по поводу того, закончились ли у федерального правительства средства на уплату долгов. Кроме того, оно подготовит почву для битвы по поводу максимально возможного значения долга. На сегодняшний день речь идёт о такой сумме, которую может брать правительство для расчёта по обязательствам.