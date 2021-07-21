США будут биться за долговой потолок из-за дефолта

Управление Конгресса США по бюджету представить возможные оценки по поводу того, закончились ли у федерального правительства средства на уплату долгов. Об этом пишет Reuters.

Кроме того оно подготовит почву для битвы по поводу максимально возможного значения долга. На сегодняшний день речь идёт о такой сумме, которую может брать правительство для расчёта по обязательствам. По сути, эти деньги можно сравнить с лимитом по кредитной карте, отмечается в сообщении.

Учитывая, что правительство тратит большую сумму, чем позволяют доходы, то и работать оно может только с возможным увеличением лимита долга. На сегодняшний день максимальное значение долга $28,5 трлн. Этот показатель действует до 31 июля, после чего будет решаться вопрос о дефолте, если необходимые меры предприняты не будут.

Также демократы и республиканцы имеют разногласия по путям выхода из ситуации. Республиканцы предлагают сократить расходы, тогда как демократы хотят смягчения ограничений на заимствования. Подобная ситуация уже третья по счёту в США за последнее десятилетие.

Ранее стало известно, что Россия в мае сократила вложения в государственные ценные бумаги США до $3,8 млрд. В апреле российские вложения в госбумаги США составляли $3,957 млрд.