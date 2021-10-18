В Минэкономразвития дали прогноз по уровню ВВП на 2021 год

Темпы роста ВВП РФ в 2021 году вряд ли превысят 4,2%, в последние два месяца в стране наблюдается замедление деловой активности. Восстановление российской экономики в целом себя исчерпало, заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его слова приводит «Интерфакс».

Снижение темпов роста ВВП министр связал в том числе с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, прирост в 2022–2024 годах ожидается на уровне 3% в год.

В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что он может быть выше. Тем не менее в последние два месяца мы видим, что деловая активность замедлилась, восстановление в общем себя исчерпало и сейчас экономика вышла на свою траекторию, — заявил Решетников.

Ранее Всемирный банк улучшил краткосрочный прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,2% до 4,3%. При этом долгосрочный прогноз по росту российской экономики на 2022 год ухудшен с 3,2% до 2,8%, а на 2023 год — с 2,3% до 1,8%. Своё мнение авторы документа обосновали ожидаемой стабилизацией спроса и снижением цен на промышленное сырьё.