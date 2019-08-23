Открытие железнодорожной части Крымского моста в конце 2019 года будет способствовать повышению зарплаты работников за счёт устойчивого и динамичного экономического развития региона. Об этом News.ru рассказали в Минтруде Крыма. Кроме того, в ведомстве прогнозируют улучшение инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства и снижение себестоимости продукции.

Как добавили в министерстве, развитие туристической отрасли как основной составляющей экономики республики повлечёт рост туристического потока. Это будет способствовать увеличению кадровой потребности работодателей в специалистах разных направлений. Также ожидается развитие в сфере железнодорожного транспорта.

Открытие железнодорожной части Крымского моста является важным этапом развития республики, который окажет положительное влияние на ситуацию во всех отраслях экономики. Расширение инфраструктуры послужит ключевым толчком для развития сферы труда и экономики региона в целом, — полагают в Минтруде Крыма.

В настоящее время ситуацию на рынке труда региона можно оценить как стабильную и контролируемую, рассказали в ведомстве.

Так, по данным Крымстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше во втором квартале 2019 года составила 924,1 тыс. человек. Из них 872,5 тыс. (94,4%) классифицировались как занятые, а 51,6 тыс. (5,6%) — как безработные.

На 1 января 2019 года численность населения Республики Крым составляет 1 млн 911,8 тыс. человек.

По данным за январь — март 2019 года наиболее высокая заработная плата в Крыму наблюдается в сферах финансовой и страховой деятельности (54 453 рубля), добычи полезных ископаемых (53 504 рубля) и обеспечения электрической энергией, газом и паром (39 061 рубль).

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в республике зарегистрирована на уровне 29 384 рублей.

Доля вакансий с оплатой труда более 20 тыс. рублей в общем количестве составила 25%. Больше всего их заявлено в Симферополе (33%).

В Крыму наблюдается потребность в рабочих профессиях. Их доля составляет 63,5% от общей потребности. Причём больше всего такие специалисты нужны в Симферополе, Керчи, Ялте и Евпатории.

Отмечается, что в сельских районах стабильна востребованность медиков, педагогов и работников социально-культурной сферы.

Крымский мост/vk.com

Полуостров Крым стал частью России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав Российской Федерации.

Крымский мост соединяет полуостров и Краснодарский край. Его длина составляет 19 километров, и он представляет собой самое протяжённое в России сооружение подобного рода. Автомобильную часть моста 15 мая 2018 года открыл президент Владимир Путин. В декабре 2019 года предполагается открыть движение поездов по железнодорожной части моста.

Как полагает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, открытие железнодорожной части Крымского моста в полной мере воссоединит материковую Россию и полуостров. Однако это практически не изменит размер зарплат.

Безусловно, введение в действие железнодорожного моста, железнодорожного сообщения создаст полную без всяких исключений прикреплённость Крыма к материку. Остаётся, пожалуй, основная транспортная проблема — это водоснабжение. И то она может решаться при грамотной гидротехнической политике внутри Крыма. Запуск железнодорожной части — крайне важная мера, но она напрямую в значительной мере не связана с новыми рабочими местами и уровнем заработка жителей Крыма. Это создаст комфортную ситуацию для гостей Крыма, но кардинального повышения количества отдыхающих, повышения заработка для жителей Крыма не принесёт. Юрий Крупнов председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития

Он отметил, что вряд ли изменятся и цены на продукты в регионе: из-за отсутствия реиндустриализации на полуострове цены фактически определяются финансовыми возможностями отдыхающих, а не логистическими издержками. Кроме ввода железнодорожного сообщения и других прорывных инфраструктурных решений следует развивать опорные для Крыма индустрии.

То есть создавать рабочие места, которые не временные как таковые. Они сделают на полуострове перспективу для молодёжи. Такой перспективной занятости сегодня крайне мало. Казалось бы, банальный момент — это само санаторно-курортное оздоровительное направление. Сегодня помимо всяких косметологических вещей — условно их можно назвать SPA-индустрией — это колоссальная медицинская и оздоравливающая индустрия. Второй момент — это аграрное развитие. Крым может прокормить большинство отдыхающих. Но здесь требуется и водная стратегия, которой до сих пор у республики нет, — заключил Крупнов в разговоре с News.ru.

Другого мнения придерживается руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его словам, запуск поездов по Крымскому мосту позитивно отразится на местной экономике и ценах, а товары будут доставляться быстрее и проще.

Железная дорога является самым эффективным наземным способом перевозки грузов. Если грузовики встают в пробках, то железнодорожные составы прибывают по расписанию. Улучшится снабжение полуострова товарами, которые будут прибывать сразу в города, а не выгружаться в портах, потом загружаться в автомобили и развозиться. Доставки с помощью железной дороги могут производиться сразу из континентальной части России без дополнительных погрузочно-разгрузочных работ в порту. Это должно положительно отразиться на ценах просто потому, что доставка продуктов будет облегчена. Василий Колташов руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества

Он добавил, что туристы смогут приезжать не только с помощью самолёта и автомобиля, но и на поезде. Это будет актуально для тех, у кого имеются дети, или для людей с не позволяющим летать или проводить много часов в автомобиле здоровьем.