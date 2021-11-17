В Кремле сообщили, от чего зависит рост поставок газа в Европу

«Газпром» выполняет все контракты «по максимуму», его надёжность как поставщика газа в Европу подтверждается ежедневно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Увеличение поставок, по его словам, зависит от заявок потребителей и готовности «Газпрома» выполнить их, передаёт РИА Новости.

Существуют определённые контракты, контракты по максимуму выполняются, надёжность «Газпрома» подтверждается ежедневно, — заявил Песков.

Он отметил, что увеличение поставок газа для европейских потребителей зависит от заявок с их стороны и является предметом коммерческих переговоров.

Ранее цены на газ в Европе впервые с конца октября поднялись до $1150 за тысячу кубометров. Это на 4% больше расчётной цены предыдущего торгового дня. В последние дни стоимость фьючерсов выросла на фоне сообщений о том, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности на декабрь, а ФРГ приостановила сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2».

Между тем депутат бундестага Клаус Эрнст заявил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ необоснованно затягивает сертификацию оператора «Северного потока — 2» и тем самым способствует повышению цен на газ. Он подчеркнул, что идеология и политика не должны препятствовать снабжению.