В Кремле понадеялись на рост экономики России в обозримой перспективе

https://static.news.ru/photo/8e6296a6-f419-11ea-98a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономика России, как и других стран, пострадала от коронавирусного кризиса, но есть надежда, что в обозримой перспективе это падение закончится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство работает. Последствия кризиса минимизируются. Но нам вместе предстоит много работать, чтобы выйти из этого кризиса и перейти в траекторию роста. Будем надеяться, что уже в обозримой перспективе мы сначала остановим падение, а затем перейдём к росту, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Так он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 26% россиян оценивают материальное положение своих семей как плохое, а 25% ожидают, что через год ситуация ещё больше ухудшится.

Песков добавил, что последствия кризиса, конечно, ощущаются и в России, так как страна является составной частью мировой экономики. При этом он добавил, что в других государствах отмечаются аналогичные процессы, причём с большими темпами падения и большими объёмами поражения экономической инфраструктуры.

Пресс-секретарь напомнил, что на этой неделе президент РФ Владимир Путин провёл совещание, посвящённое экономической ситуации в стране. По словам главы государства, Россия не сможет избежать кризисных проявлений в краткосрочной перспективе, однако благодаря действиям правительства и оперативным решениям удалось свести к минимуму объёмы поражения отечественной экономики.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов сверстали, учитывая необходимость вернуть экономике страны восстановительный рост. Проект документа полностью учитывает финансирование реализации национальных целей развития и исполнение обязательств в социальной сфере.

Глубина экономического спада из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ оказалась меньше, чем в других ведущих государствах. В РФ за второй квартал 2020-го снижение ВВП составило 8,5%, в Соединённых Штатах Америки — 9,5%, в еврозоне — 15%. Российская экономика с июня 2020-го медленно восстанавливается после ограничений, связанных с пандемией. Но деловая активность пока «приходит в себя» неравномерно, писал NEWS.ru.