В конце 2020 года россияне стали активнее погашать долги по кредитам

https://static.news.ru/photo/815cf2d4-5ee6-11eb-be26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В конце 2020 года был зафиксирован рост на рынке взыскания долгов в РФ. Жители России увеличили среднюю сумму платежа, а также стали чаще обещать коллекторам погасить долги и выполнять обещания.

Как отмечает РБК, декабрь стал самым удачным для коллекторов в кризисном году. Согласно статистике Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), средний платёж по программам урегулирования задолженности достиг максимума с начала года и составил 3,8 тысячи рублей. Кроме того, выросла и контактность должников, 25% из которых обещали оплатить задолженность, что стало максимальным показателем за три года.

Таким образом, вторая волна пандемии коронавируса не повлияла на платёжную дисциплину граждан. По словам генерального директора одной из коллекторских организаций Романа Волосникова, на это есть определённые причины.

Многие перешли на сберегательную модель. Как следствие, в конце месяца остаётся больше свободных средств, которые направляются для оплаты задолженности. Всё это в совокупности отразилось на росте среднего платежа как в период после окончания режима самоизоляции, так и в самом конце года, — пояснил эксперт.

Говоря о возможном платёжном поведении должников в 2021 году, необходимо учитывать ряд факторов. К их числу, замечает источник, относятся динамика реальных доходов, уровень безработицы и инфляция.

Ранее NEWS.ru писал, что программа льготного кредитования бизнеса на поддержание численности персонала может возобновиться. Такую возможность рассматривает правительство РФ.

Программа выдачи кредитов по субсидированной ставке 2% действовала с июня по ноябрь 2020 года. Займы выдавались малому и среднему бизнесу из отраслей, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса.