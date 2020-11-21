В Госдуме раскрыли планы по индексации пенсий и повышению размеров выплат

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В Госдуме в 2021 году будут работать над индексацией пенсий работающим пенсионерам, повышением выплат опекунам инвалидов и увеличением МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Будем добиваться возврата индексации пенсий работающим пенсионерам и увеличения пособий опекунам инвалидов первой группы хотя бы до 10 тыс. в месяц. Планируем работать над увеличением МРОТ, чтобы он был не менее 20 тыс. рублей. Необходимо работать и над более частой индексацией пенсий, они должны повышаться не реже раза в год, сейчас это так и происходит, но нужно чаще. Пенсии надо поднять до разумных показателей, — рассказал URA.RU депутат.

По его словам, парламентарии также планируют внести изменения в налоговую систему РФ. Для одних налоги могут увеличить, а для других — убрать совсем.

Систему увеличенного НДФЛ можно расширить — при зарплате в миллион рублей в месяц налог может составить 20% или более. Планируется работа над повышением подоходного налога для людей с высоким доходом и его понижением, вплоть до полной отмены, для тех, кто зарабатывает 20 тыс. в месяц и менее, — поделился Нилов.

Он подчеркнул, что инициативы, которые будет рассматривать Госдума, требуют больших финансовых затрат, поэтому бюджет России должен пополняться более активно. Например, дополнительные средства появятся от дальнейшего повышения НДФЛ для богатых. Кроме того, необходим жёсткий контроль за импортом и экспортов товаров — сейчас бюджет много недополучает с этого. Также нужно лучше следить за акцизными товарами, чтобы в РФ не было палёной водки и сигарет, пояснил депутат.

Ранее в Министерстве труда не поддержали идею введения пенсионных рангов. С инициативой выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Депутат аргументировал свою инициативу тем, что даже профильные специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсии. Он предложил ввести 10 рангов, от которых будет зависеть размер выплат. К тому или иному рангу человек будет отнесён исходя из определённого перечня показателей. Автор инициативы добавил также, что индексировать пенсии нужно будет по рангам, причём необязательно по всем одновременно, а в зависимости от экономической ситуации, писал NEWS.ru.