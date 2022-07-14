В Госдуме предложили отменить для РЖД штраф за просрочку грузов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Депутат Госдумы от Воронежской области Андрей Марков обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением не штрафовать ОАО «РЖД» за просрочку доставки грузов. Компания сталкивается с нарушением сроков из-за санкций, пишет «Коммерсант».

Так, в январе — марте в арбитражные суды поступили иски к компании за просрочку доставки грузов на сумму свыше 4 млрд рублей. После этого с просьбой о введении моратория к депутату обратилась юридическая службы ЮВЖД.

Марков считает, что для решения этого вопроса необходимо изменить Устав железнодорожного транспорта так, чтобы монополия не несла ответственности за срыв сроков по причине санкций, военных действий или других обстоятельств. В РЖД отмечают, что уже столкнулись с высокими затратами на пени из-за резкого роста спроса на перевозки по альтернативным европейским направлениям.

Клиенты компании отмечают, что и сами пострадали от санкций, но от штрафов в свою пользу отказываться не собираются. В ОАО «РЖД» отмечают, что правительство уже выработало механизм по снижению финансовой нагрузки, включая выплаты неустойки. Такие же условия могли бы быть применены к Уставу.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что восточный полигон железнодорожных путей перегружен. Транспортный узел не справляется из-за смены курса России на восток.