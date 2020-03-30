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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении норму о введении налогообложения процентов по вкладам свыше 1 млн рублей.

Отмечается, что норма оформлена как поправка к законопроекту о возможности предоставления налогоплательщикам, торгующим в том числе товарами, подлежащими обязательной маркировке, компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.

В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на первое число налогового периода, — цитирует ТАСС текст документа.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоги на доходы по банковским вкладам свыше миллиона рублей начнут удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021 году. Эта мера не коснётся процентных доходов граждан, полученных в 2020 году. Кроме того, налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада, а исключительно получаемые с него проценты.

25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором рассказал о мерах поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса. Глава государства объявил налоговые каникулы и рекомендовал банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.

При этом, как писал NEWS.ru, глава государства сообщил о введении налога в размере 13% при получении гражданами процентного дохода с вкладов в размере более миллиона рублей, а также комиссии в 15% на дивиденды, которые россияне переводят на зарубежные счета.