В Германии назвали причину упадка российской экономики

https://static.news.ru/photo/345f884a-a75a-11eb-8c40-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции ослабляют российскую экономику, но настоящая опасность кроется в инфляции, которая разгоняет цены на продовольствие и вызывает недовольство населения. Именно это может стать причиной её упадка, считает обозреватель немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Инфляция для российского руководства — ужасный сценарий, который может усилить и без того большое недовольство в стране из-за длящегося уже несколько лет застоя, — говорится в публикации.

В марте продукты питания в России подорожали на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В статье подчёркивается, что это лишь отчасти связано с ростом цен на мировом рынке, главная же причина — слабость рубля. С начала 2020 года российская валюта обесценилась по отношению к доллару почти на 20%. И если в прошлом году на рубль давили обвалившиеся цены на нефть, то сейчас ему ничего не мешает, но он продолжает оставаться на низком уровне.

Автор полагает, что инвесторы чувствуют неуверенность из-за возможности новых санкций США. Второй пакет ограничительных мер могут принять уже к июню.

Если американским банкам запретят покупать российские гособлигации и на вторичном рынке, то, скорее всего. сильно повысится их рисковая премия, а рубль ещё раз заметно потеряет в цене, — говорится в статье.

Эксперт считает, что если бы не было риска новых санкций, доллар стоил бы не 75, а 65 рублей. Слабый рубль, безусловно, выгоден экспорту, но из-за него дорожает импорт. А так как в машиностроении, фармацевтике, сельском хозяйстве используются импортные компоненты и цены на них растут, то в конечном итоге это сказывается на потребителе.

Ситуация, когда американский доллар станет стоить 100 рублей, выглядит вполне вероятной, однако для этого должно совпасть сразу несколько условий, заявил ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Эти факторы — реальный вооружённый конфликт в Донбассе, максимально жёсткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков. По его мнению, даже совпадение двух факторов будет стоить рублю 10% стоимости. Совпадение же трёх факторов возможно уже осенью 2021 года, подчеркнул эксперт.