В ГД раскрыли, куда отправят российскую нефть в случае эмбарго Евросоюза Депутат Селезнёв раскрыл, кому Россия продаст нефть в случае эмбарго Евросоюза

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продаст нефть на премиальных рынках — в Юго-Восточной Азии, а также в Индию и Китай, — если Евросоюз введёт эмбарго на покупку чёрного золота у Москвы, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв. Парламентарий отметил, что ЕС отложил принятие данной меры минимум на девять месяцев, что даёт Москве время на транспортно-логистическое переориентирование. Депутат добавил, что заявление Минфина РФ о недополучении бюджетом 133 млрд рублей нефтегазовых доходов не повод для беспокойства.

Надо понять, что имел в виду Минфин под словом «недополучил». Цена продажи нефти и газа у нас заложена в бюджете, очевидно, меньше, даже учитывая скидки, если мы говорим про этот год. У нас много инструментов поддержки нефтегазового сектора в части освобождения от определённых налоговых платежей, в том числе по НДПИ, чтобы увеличить добычу нефти и газа. Это недополучение может быть равно субсидиям, которые мы оказываем на дальнейшее развитие. В этом случае, я думаю, что математически это будет следующим образом: де-факто получили в бюджет больше налогов от нефтегаза, но потом тут же передали отрасли на дальнейшее развитие, — рассказал Селезнёв.

Депутат добавил, что ЕС, скорее всего, продлит запрет на эмбарго на поставки российской нефти. Накануне зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал мужественным шагом отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать эмбарго на российские энергоносители. По словам Медведева, наиболее разумным лидерам стран ЕС «надоело перемещаться к обрыву» вместе со всей остальной Европой, которой управляют США.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о неготовности к введению эмбарго на российскую нефть как Венгрии, так и ЕС в целом. По его словам, предлагаемые Еврокомиссией санкции требуют серьёзной модернизации инфраструктуры поставок, а сами усилия по реализации санкций требуют времени и инвестиций, которые являются излишними и не могут быть профинансированы на рыночной основе.