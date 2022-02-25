В DNS предупредили о сокращении ассортимента техники в России

Ассортимент высокотехнологичных товаров в России сократится, предупредил президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев, передаёт АБН. При этом пока что делать точные прогнозы трудно, отметил он.

Какая-то часть стиральных машинок делается в России, и их дефицита не будет, не будет дефицита компьютерных мышек, совершенно точно, но относительно другой высокотехнологичной продукции сейчас сделать предсказания невозможно, однако того ассортимента, который был в начале февраля, точно не будет, — сказал Алексеев.

Он добавил, что наверняка возникнут сложности с поставками от Apple, Samsung и Huawei. Алексеев отметил, что в планах компании на экстренный случай не предусматривали военной операции.

Также о будущих проблемах с поставками и повышении цен сообщили в сферах стоматологии и красоты.

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