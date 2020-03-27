Льготные программы для бизнеса должны быть доступны наибольшему количеству банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По её словам, это необходимо для того, чтобы не ставить заёмщиков в неравные условия. Она уточнила, что малые и средние предприятия обслуживают разные банки, и поэтому нужно исключить переманивание клиентов из-за того, что кто-то не включён в программу,
Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что государство сделает всё возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в сложных условиях пандемии коронавируса. По словам политика, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции, власти вынуждены были ввести ограничительные меры в отношении ряда небольших компаний.
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