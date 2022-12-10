В ЦБ назвали причину роста инвестиций в стране вопреки санкциям ЦБ: в России вопреки санкциям выросли инвестиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

В России зафиксирован рост инвестиций вопреки внешнему санкционному давлению, сообщает Центральный банк России в докладе «Региональная экономика». По данным регулятора, это стало возможно благодаря импортозамещению различных товаров, реализации запущенных ранее проектов, а также мер государственной поддержки, передает РБК.

Как утверждают специалисты ЦБ, санкции нарушили поставки товаров из-за рубежа, вследствие чего российские производители перестраивали производственные процессы и самостоятельно настраивали производство нужных комплектующих. Так, в Псковской области начали создавать предприятие по изготовлению промышленных аккумуляторов, а химические предприятия в Чувашии стали делать перекись водорода, объемы которой полностью покроют спрос в стране.

Помимо этого, в 2022 году в России стали реализовываться запущенные ранее проекты. Так, на финальной стадии строительства находится завод по переработке газа в Амурской области. Оборудование для него было закуплено в начале года, до введения большинства санкций. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов также подчеркнул, что бизнесу санкции сыграли на руку.

Бизнес отреагировал на санкционные ограничения ровно наоборот, чем это предполагалось авторами санкций. <...> Вместо того чтобы бросить инвестиции, наоборот, предприятия стали стремиться завершить инвестиционные программы, — отметил он.

Также на инвестициях сказались федеральные и региональные меры господдержки. Специалисты ЦБ привели в пример запуск гидравлического оборудования для спецтехники лесозаготовительных, ломоперерабатывающих и коммунальных предприятий в Подмосковье, который был реализован благодаря материальной поддержке властей региона.

Ранее аналитик Виталий Исаков заявил, что инвестиции в нефтяные компании в 2023 году останутся перспективными, так как мир пока не сможет отказаться от этого энергоресурса. По его словам, все значимые игроки на рынке нефти обещали держателям своих акций щедрые дивиденды к концу года, что свидетельствует об их успешности. Также специалист посоветовал обратить внимание на финансовый и IT-секторы, которые достойно перенесли санкционное давление, и акции ретейлеров.