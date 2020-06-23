В ЦБ назвали цены на нефть сбалансированными

https://static.news.ru/photo/163bf25e-b52f-11ea-8f30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин считает, что на данный момент цены на нефть сбалансированы и сохранятся на текущих уровнях.

Мы считаем, что сейчас цены на нефть являются сбалансированными и без существенных внешних шоков на мировых рынках сохранятся примерно на текущих уровнях, — сказал он, выступая на онлайн-конференции «Ренессанс Капитала».

Средняя цена на нефть марки Urals в мае по данным Минфина, составила $31,03 за баррель. В апреле она составляла $18,22 за баррель.

Стоимость нефти в мае 2020 года оказалась в 2,3 раза ниже, чем в мае прошлого года ($70,93 за баррель).

Нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение о сокращении добычи. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года, писал NEWS.ru.