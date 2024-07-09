В АвтоВАЗе раскрыли, смогла ли адаптироваться автокомпонентная отрасль РФ Вице-президент АвтоВАЗа по связям заявил об адаптации автоотрасли России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Громак

Российская автокомпонентная отрасль России очень быстро адаптируется к меняющимся условиям, заявил вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям Сергей Громак, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на выставке ИННОПРОМ-2024. Он отметил, что первое время после введения санкций было действительно много проблем, однако при поддержке государства их удалось решить. На текущий год даже поставлен амбициозный план по производству 500 тысяч отечественных автомобилей, добавил он.

Российская автокомпонентная отрасль очень быстро адаптируется к меняющимся условиям. <...> Первое время было довольно много проблем и с кадрами, и с инжинирингом, но отрасль быстро адаптировалась. Даже если посмотреть на объемы производства АвтоВАЗа. Мы видим наращивание. В 2022 году это 220 тысяч автомобилей, в 2023 году это 374 тысячи автомобилей, а в текущем году у нас производственный план — 500 тысяч автомобилей, — заявил Громак.

По его словам, Россия должна быть обеспечена технологиями и компонентами на 100%. Однако будет даже хорошо, если у производителей появится выбор и они смогут закупать запчасти у дружественных стран, указал Громак.

Ранее сообщалось, что в январе — мае 2024 года в России было произведено 267 тысяч легковых автомобилей, что на 66,6% больше аналогичного периода прошлого года. При этом в мае выпуск легковых авто снизился на 2,1% в годовом выражении и упал на 31,5% по отношению к апрелю.