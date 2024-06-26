За год выпуск легковых машин в России подскочил на 66,6% Росстат: выпуск легковых автомобилей в январе-мае вырос на 66,6%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В январе-мае 2024 года в России было произведено 267 тысяч легковых автомобилей, что на 66,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат. При этом в мае выпуск легковых авто снизился на 2,1% в годовом выражении, и упал на 31,5% по отношению к апрелю.

Грузовиков за пять месяцев было произведено 73,5 тысячи штук, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года, а автобусов массой более 5 тонн – 6,3 тысячи, на 26% больше. Автобусов до 5 тонн выпустили в количестве 8,2 тысяч штук, что больше на 16,2%.

Несколько дней назад стало известно, что концерн «АвтоВАЗ» временно прекратил производство автомобилей Lada Niva. Такое решение обусловлено дефицитом определенных комплектующих для сборки транспортных средств. Речь идет о нехватке приводов. При этом последние несколько дней автомобили Lada Niva сходили с линии в некомплектном состоянии. У них был привод на задний мост.

Также стало известно, что стоимость электромобиля «Атом», продажи которого начнутся в 2025 году, не превысит 4 млн рублей. Это цена без учета государственных субсидий. Дилерских сетей по продаже «Атомов» не будет, электромобиль можно будет приобрести через онлайн-платформу и протестировать в каршеринге.