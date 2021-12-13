В Австрии призвали к запуску «Северного потока — 2»

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что попытки в Европе постоянно ставить под сомнение проект «Северный поток — 2» являются неразумными. По его словам, газопровод построен и его надо запускать, сообщает ТАСС.

Дипломат на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе назвал газопровод абсолютно приемлемым проектом.

Мы с самого начала, в 2006 году, сказали, что мы хотим диверсифицировать источники и маршруты [поставок энергии]. Это именно такой проект. Он завершён. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение, — подчеркнул Шалленберг.

Он добавил, что уже прошли переговоры между ЕС и США, вылившиеся в разумный подход к проекту обеих сторон.

Для меня удивительно, что эта тема и проект каждый раз снова подвергаются сомнению. Он завершён. Мы должны его использовать, — считает дипломат.

Ранее стало известно, что даже в случае положительного решения о сертификации оператора «Северного потока — 2» трубопровод вряд ли получит доступ к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года. Об этом заявил зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф. Он напомнил, что процедура сертификации проекта была приостановлена.