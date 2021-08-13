В «Аэрофлоте» оценили сроки окончания кризиса авиаперевозок

Преждевременно говорить о завершении кризиса авиаперевозок, однако в «Аэрофлоте» оптимистично смотрят на возобновление работы отрасли в оптимальном режиме. Такое мнение высказал генеральный директор компании Михаил Полубояринов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящее время выигрывают те страны, внутренний рынок которых работает без ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. К подобным государствам Полубояринов отнёс и Россию.

Однако он отметил, что в настоящее время некоторые зарубежные страны, включая европейские и азиатские, продолжают оставаться закрытыми, что мешает заявить о скором завершении кризиса в авиаотрасли. По этой причине в «Аэрофлоте» не ожидают по итогам текущего года выхода на прибыльный уровень, однако в компании надеются на сокращение финансовых убытков во второй половине 2021-го.

У нас была слишком большая выручка от международных направлений, но с учётом наших <....> менеджерских усилий по сокращению затрат, их оптимизации и в совокупности с дополнительными доходами II квартал выглядит убедительно, — подчеркнул он.

Полубояринов также отметил, что компании с начала текущего года практически удалось достичь точки безубыточности. Так, по сравнению с показателями II квартала 2020-го (- 26 млрд рублей) «Аэрофлот» по итогам первых семи месяцев 2021-го ушёл в минус всего на 1,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» объявил о снижении цен на билеты по внутренним рейсам до 50%. Акция распространяется на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими городами страны и продлится с 13 сентября по 25 декабря 2021 года.