https://static.news.ru/photo/ab1d3170-5239-11ea-a02e-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Молодцов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов рассказал NEWS.ru о том, насколько успешно проходит цифровая трансформация российской нефтегазовой сферы.

У нас некоторые компании гораздо быстрее двигаются, чем в других странах. Нам сейчас важно в действующих месторождениях иметь возможность оцифровывать. Собственно, сейчас этим и занимаются. Это называется, с одной стороны, инвентаризация, с другой, — нам нужно на новых залежах типа Бажена [Баженовское месторождение в Свердловской области] заниматься вопросами аппроксимации цифрового моделирования, — сказал Молодцов в кулуарах Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица».

По его словам, эта задача не короткая, но она успешно решается.

Съездите в центр „Роснефти“, либо в центр „Газпрома“ в Санкт-Петербурге, которые этим занимаются. Эти центры даже саудитов удивили, — сообщил Молодцов.

Кроме того, он прокомментировал нехватку отечественного программного обеспечения, сказав, что «такие проблемы были», но государство в настоящее время их решает.