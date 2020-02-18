Помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов рассказал NEWS.ru о том, насколько успешно проходит цифровая трансформация российской нефтегазовой сферы.
У нас некоторые компании гораздо быстрее двигаются, чем в других странах. Нам сейчас важно в действующих месторождениях иметь возможность оцифровывать. Собственно, сейчас этим и занимаются. Это называется, с одной стороны, инвентаризация, с другой, — нам нужно на новых залежах типа Бажена [Баженовское месторождение в Свердловской области] заниматься вопросами аппроксимации цифрового моделирования, — сказал Молодцов в кулуарах Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица».
По его словам, эта задача не короткая, но она успешно решается.
Съездите в центр „Роснефти“, либо в центр „Газпрома“ в Санкт-Петербурге, которые этим занимаются. Эти центры даже саудитов удивили, — сообщил Молодцов.
Кроме того, он прокомментировал нехватку отечественного программного обеспечения, сказав, что «такие проблемы были», но государство в настоящее время их решает.
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