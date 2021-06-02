В АБР рассказали, как решить проблему закредитованности россиян

https://static.news.ru/photo/d357a686-c397-11eb-92f5-96000091f725_660.jpg Алексей Войлуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк ввёл показатель долговой нагрузки, который банки учитывают при рассмотрении новой кредитной заявки. Если у заёмщика выплаты по кредитам превышают 50% дохода, то ему могут отказать. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что это хороший метод регулирования, который позволит снизить бьющую все рекорды закредитованность россиян. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru на полях ПМЭФ-2021.

Если человек набрал один или несколько кредитов и они превышают 50% его дохода — то выдача новых кредитов приведёт к тому, что для банка нужно будет создавать дополнительные резервы. И для банка такой кредит становится не интересен. Потому что он должен повышать процентную ставку, тогда он становится не интересен уже физическому лицу. Рынок приводится к нормальному состоянию. Это вполне гибкий, хороший метод регулирования, — заявил Войлуков.

В качестве альтернативы банковскому кредитованию он назвал лизинг, краудфандинг и факторинг, подчеркнув при этом, что это более дорогостоящие финансовые продукты.

Они удобны, их проще и быстрее получить, чем в банках, в этом их большой плюс. Если сравнивать кредит и факторинг, то факторинг будет дороже, — добавил специалист.

Ранее сообщалось что россияне задолжали по кредитам в 2020 году рекордные 19,92 трлн рублей. К такому выводу по итогам исследования пришли эксперты проекта ОНФ «За права заёмщиков». По итогам IV квартала 2020 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 13,4% по сравнению с началом года. Несмотря на это, показатель долговой нагрузки снизился с 32% до 27%.