В 2022 году опасное для планеты топливо продемонстрирует рекордный спрос

Международное энергетическое агентство (МЭА) подготовило прогноз, согласно которому объём выработки электроэнергии угольными станциями в 2021 году вырастет на 9%. Таким образом, в этом году генерация электроэнергии на этом источнике дойдёт до нового мирового рекорда на фоне подъёма экономики. При этом в наступающем году этот вид энергоресурса достигнет наивысшего уровня спроса.

На восстановление спроса на уголь повлиял ряд факторов, в том числе глобальный дефицит предложения газа, который привёл к рекордно высоким ценам на голубое топливо по всему миру. В итоге к концу года рост спроса на уголь составит 6%, и, несмотря на то что этот показатель пока ещё не дотягивает до рекордных уровней спроса на него, который был в 2013 и 2014 годах, специалисты МЭА предупреждают, максимум его может быть превзойдён уже в наступающем году, если не будет политического вмешательства.

В 2020 году угольная генерация электроэнергии сокращалась на 4%, а пандемия коронавирусной инфекции вызвала замедление в целом мировой экономики. При этом в условиях её восстановления, по мнению МЭА, развитие энергетики, основанной на низкоуглеродном ресурсе, не успевало за спросом. В итоге многие страны стали больше рассчитывать именно на электростанции, работающие на небезопасном для планеты топливе.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе на биржевых торгах 13 декабря превысила отметку $1350 за одну тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Этот коэффициент стал максимальным с начала октября — тогда цена выросла почти до $2000 за тысячу кубометров.

По мнению спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса, энергетический кризис, наблюдаемый как в Европе, так и по всему миру, возник по причине глобального энергоперехода.

Президент Сербии Александр Вучич связал подорожание электроэнергии и энергетический кризис в мире с безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков. По мнению главы государства, ситуация будет с каждым месяцем всё хуже, а всё из-за игр с проектом «Северный поток — 2».