Уровень доходов россиян будут оценивать по-новому

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) разместила на портале госзакупок контракт на разработку рекомендаций по выборочному наблюдению за доходами россиян. Работа должна быть выполнена к середине декабря 2021 года и позволит получать более точную информацию о доходах россиян, пишет РБК.

Авторы исследования должны будут , в частности, подготовить рекомендации по внедрению так называемого лонгитюдного метода, когда наблюдение за доходами применяется к одним и тем же респондентам на протяжении времени более года. Применять такой подход планируется с 2022 года: предполагается, что он позволит более чётко выявлять тенденции в динамике доходов населения. Кроме того, Росстат будет получать больше информации о группах населения, недостаточно представленных в классической модели выборки. Это многодетные семьи, семьи, состоящие из пенсионеров, группы людей с очень высокими или очень низкими доходами, а также студенческие домохозяйства.

Новая методика теоретически позволит снизить общий уровень бедности, поскольку будет учитывать множество разных факторов. Так, для оценки дохода семей Росстат планирует начать учитывать социальные трансферты и дотации в натуральной форме, к которым относится приобретение товаров, работ и услуг в рамках социальной защиты, вроде молочной кухни для матерей или средств технической реабилитации инвалидов. Также планируется измерять доходы граждан на основании наличия финансовых и нефинансовых активов: всё это позволит получить более надёжные статистические данные и более точно планировать меры социальной политики.



Как пояснил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, учёт дополнительного дохода в виде социальных трансфертов и углубленная оценка структуры доходов активно применяется в современной статистике. Новая методика может сократить круг адресатов для получения соцподдержки, к тому же не все получатели мер соцподдержки действительно нуждаются в них. По его словам, эта проблема выявилась ещё во время монетизации льгот 2004 года.

Тогда было много недовольных, люди выходили на протесты. Одни оказались ограничены в получении привычных льгот, а другие получили денежные компенсации за то, чем никогда не пользовались, — пояснил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти отмечают экономические проблемы в стране и переживают из-за падения доходов граждан. По его словам, руководство страны строит работу так, чтобы достигать темпов экономического роста, приводящих в итоге к росту доходов.







