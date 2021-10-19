Уровень доходов россиян будут оценивать по-новому

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) разместила на портале госзакупок контракт на разработку рекомендаций по выборочному наблюдению за доходами россиян. Работа должна быть выполнена к середине декабря 2021 года и позволит получать более точную информацию о доходах россиян, пишет РБК.
Авторы исследования
Новая методика теоретически позволит снизить общий уровень бедности, поскольку будет учитывать множество разных факторов. Так, для оценки дохода семей Росстат планирует начать учитывать социальные трансферты и дотации в натуральной форме, к которым относится приобретение товаров, работ и услуг в рамках социальной защиты, вроде молочной кухни для матерей или средств технической реабилитации инвалидов. Также планируется измерять доходы граждан на основании наличия финансовых и нефинансовых активов: всё это позволит получить более надёжные статистические данные и более точно планировать меры социальной политики.
Как пояснил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, учёт дополнительного дохода в виде социальных трансфертов и углубленная оценка структуры доходов активно применяется в современной статистике. Новая методика может сократить круг адресатов для получения соцподдержки, к тому же не все получатели мер соцподдержки действительно нуждаются в них. По его словам, эта проблема выявилась ещё во время монетизации льгот 2004 года.
Тогда было много недовольных, люди выходили на протесты. Одни оказались ограничены в получении привычных льгот, а другие получили денежные компенсации за то, чем никогда не пользовались, — пояснил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти отмечают экономические проблемы в стране и переживают из-за падения доходов граждан. По его словам, руководство страны строит работу так, чтобы достигать темпов экономического роста, приводящих в итоге к росту доходов.